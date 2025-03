Como: Fabregas 'per me oggi è come aver vinto'

"Io parlo sempre di avere una mentalità vincente e per me oggi abbiamo vinto. Siamo cresciuti come mentalità, abbiamo fatto bene in 10 contro la Roma facendola soffrire. Faccio i complimenti a Ranieri perché ha vinto, ma ho visto una Roma che ha avuto difficoltà e questo è merito nostro perché abbiamo fatto una buona gara". Sono queste le parole di Cesc Fabregas, allenatore del Como, ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Roma.

Il tecnico spagnolo, poi, sottolinea come "si può sempre migliorare. Siamo una squadra che crea tanto ma facciamo pochi gol, questo è sicuramente un dato da migliorare. Così come evitare di prendere cartellini rossi, abbiamo provato a cambiare gli ammoniti, come Smolcic, ma Kempf non potevo farlo uscire ed è stato sfortunato. Ma fare prestazioni del genere significa essere sulla strada giusta", prosegue. "Ho sempre sentito una squadra con una grande spirito in ogni allenamento e in ogni partita. Abbiamo dei principi chiari, dobbiamo lasciare tutto in campo e questo non è negoziabile. Oggi non abbiamo concesso quasi nulla, così come la Juventus e pochissimo a Milan e Atalanta. Significa che difendiamo bene, abbiamo alzato il livello e dobbiamo continuare così", conclude Fabregas.



