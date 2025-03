Cade e si ferisce mentre insegue dei ragazzi, è grave

Nella notte in cui due ragazzi sono entrati nel deposito di pullman di linea di Vestone, in provincia di Brescia, e hanno acceso il quadrante di un bus per una sfida social, ripresa in diretta su Tik Tok, un uomo è rimasto gravemente ferito nella stessa via intorno alle 20 a causa di una caduta mentre inseguiva dei giovani che lo avevano preso in giro.

A riferire l'accaduto gli avventori di un bar vicino, che hanno visto il 37enne rincorrere dei ragazzi e inciampare sbattendo la testa.

Sul posto sono arrivati i carabinieri di Salò e i sanitari del 118 che lo hanno trasportato con l'elisoccorso agli Spedali Civili di Brescia.

Da accertare se gli episodi avvenuti nella stessa via siano in qualche modo collegati.



