Vigili sui mezzi a Milano, soccorsa dipendente Atm

È di 22 persone controllate, due allontanamenti, qualche piccolo sequestro di hashish e una dipendente Atm soccorsa il bilancio dei controlli di ieri sui mezzi pubblici, a Milano, effettuati dai vigili. Lo ha riferito la Polizia Locale. Gli agenti sono saliti sui filobus delle linee 90 e 91, e sulla 87, ma si sono recati anche nelle stazioni della metropolitana di M2 Centrale, M1 Cadorna e M5 Tre Torri, controllando 7 convogli.

E proprio in una stazione, M2 Garibaldi, gli agenti sono intervenuti in soccorso di una dipendente Atm minacciata con un'arma bianca da una coppia di ragazzi, lui descritto come magrebino e lei come italiana, che sono fuggiti.

Due altri giovani sono invece stati sanzionati per possesso di droga a fini personali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA