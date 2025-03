Ucraini in Italia, stiamo con Zelensky,scendiamo in piazza

"Invitiamo tutti gli italiani, al di là dell'appartenenza politica, a chi crede nei valori della libertà, della dignità e dello stato di diritto a partecipare alle manifestazioni di Milano oggi davanti al Consolato Usa e domani a Piazza dei Mercanti, a Roma domani pomeriggio in Piazza Santi Apostoli, e a Ravenna e in altre città italiane. L'Europa deve svegliarsi, è arrivato il momento di difendersi. Non ci saranno bandiere politiche, ma quelle italiane, ucraine ed europee. Siamo con Zelensky e il popolo ucraino che ieri è stato umiliato in Usa". Così all'ANSA Oles Horordetskyy, presidente dell'associazione cattolica ucraina in Italia.

"Oggi manifestiamo sotto il consolato americano a Milano perché siamo convinti che il popolo americano non sia stato rappresentato dal loro presidente. Chiediamo ai cittadini Usa di prendere le distanze dall'atteggiamento del loro presidente, siamo con i cittadini americani ma contro quello che è successo ieri alla Casa Bianca. Ribadiamo la nostra solidarietà al popolo americano che ci sostiene contro la Federazione russa.

L'iniziativa è nata con uno spontaneo tam tam nella notte". Lo dice all'ANSA Fabio Prevedello, presidente dell'associazione europea Italia-Ucraina Maidan.



