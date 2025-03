Tour Achille Lauro 2026, a Milano sold out e nuova data

Ha già segnato il sold out la data milanese del tour nei palazzetti del prossimo anno di Achille Lauro. Terminati i biglietti per l'appuntamento all'Unipol Forum del 16 marzo 2026, l'artista ha aggiunto una seconda data per il 17. I biglietti, in pre-sale da oggi 1 marzo sul canale broadcast di Achille Lauro, saranno in vendita su Ticketone da lunedì 3 marzo alle 14. A questo punto sale a 8 il numero delle tappa nei palasport che inizieranno da Eboli, per toccare Bari, Padova, Torino, Milano con due concerti, Bologna e Firenze. Già sold out anche la prima data al Circo Massimo di Roma il 29 giugno e i pochissimi biglietti rimasti per la seconda data il primo luglio. Intanto Incoscienti Giovani, il brano che Achille Lauro ha portato a Sanremo, ha raggiunto i 30 milioni di streaming, incluse le visualizzazioni del videoclip-tributo a Roma.

Il tour è prodotto da Friends&Partners, i biglietti sono in vendita sul sito di Ticketone e nei punti vendita autorizzati.





