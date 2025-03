L'Atalanta non va oltre lo 0-0 con il Venezia. La squadra di Gasperini frena ancora in casa, dove non vince da oltre due mesi in campionato, e va a quota 55 punti, terza alle spalle di Inter e Napoli. Atalanta con poco brio in avvio ha qualche chance con Lookman e Retegui. Palo di Zappacosta, Carnesecchi salva su Zerbin. Nella ripresa ci provano ancora Retegui, De Ketelaere e Lookman, che proprio nel finale manca la palla del vantaggio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA