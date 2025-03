Scala, sold out 5 tappe su 6 del tour europeo della Filarmonica

Ha registrato praticamente il tutto esaurito la tournée europea della Filarmonica della Scala diretta da Lorenzo Viotti, con il violoncellista Gautier Capuçon. Sono andati esauriti tutti i biglietti per le date alla Konzerthaus di Vienna, alla Béla Bartók National Concert Hall di Budapest e alla Philharmonie in Lussemburgo.

Restano meno di 10 biglietti per il concerto di questa sera alla Philharmonie di Parigi, che considerando la sua capienza di 2.400 posti si può considerare praticamente un soldout. E non ci sono più posti all'Auditorio di Saragozza per lunedì, mentre per la data finale il 4 marzo all'Auditorio Nacional de Música di Madrid, che ha una capienza di 2.338 posti, sono disponibili un centinaio di biglietti. Il programma della Filarmonica parte dalle Quattro versioni originali della Ritirata notturna di Madrid di L. Boccherini di Luciano Berio e prosegue con il concerto n. 2 per violoncello e orchestra di Antonin Dvořák e la suite da Romeo e Giulietta di Sergej Prokof'ev.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA