Preso uno della banda del rame che mandò in tilt i lampioni

Con alcuni complici aveva rubato 300 metri di cavi di rame mandando in tilt l'illuminazione pubblica in una via della zona industriale di Marmirolo, nel Mantovano. Un 45enne, originario della ex Jugoslavia, è stato identificato e denunciato per furto aggravato dai carabinieri.

I miliari sono risaliti a lui attraverso l'esame delle immagini riprese da alcune telecamere della zona del furto, che hanno anche documentato la presenza sul posto di altri complici, su cui continuano le indagini. Il furto era avvenuto nella notte tra il 16 e il 17 febbraio scorsi. La banda aveva danneggiato alcuni tombini stradali da cui poi erano riusciti a sfilare i cavi di rame utilizzati per collegare i lampioni dell'illuminazione



