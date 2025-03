Presidio-boicottaggio proPal davanti sede Carrefour a Milano

Un presidio-boicottaggio davanti a un supermercato della catena Carrefour a Milano, in corso Lodi angolo viale Brenta, è stato attuato dalle 16 di oggi su iniziativa del Centro sociale Vittoria. La multinazionale francese della grande distribuzione è accusata di aver fornito "decine di migliaia di pasti e pacchi dono all'esercito israeliano" e quindi di "essere complice della politica di apartheid dello stato mediorientale nei confronti dei palestinesi e del genocidio nella Striscia di Gaza".

All'iniziativa hanno preso parte - dati degli organizzatori - un centinaio di persone. In particolare è stata contestata "una legislazione ineguale e discriminatoria in Israele e ancora di più in Cisgiordania fra palestinesi e israeliani". "I palestinesi - è stato affermato - rischiano pesanti condanne detentive e sanzioni amministrative anche per il normale esercizio del diritto di manifestare ed esprimere il proprio dissenso".



