Luisa Spagnoli, inno alla libertà del vestirsi

È un invito a vestirsi con libertà e sentimento, la sfilata della collezione FW25 di Luisa Spagnoli, che non a caso ha per slogan Lui.Sa L'Amour, scritta che compare come leit motiv su abitini e pullover, a indicare una via squisitamente femminile alla moda.

La storica maison umbra, oggi guidata dall'amministratrice delegata Nicoletta Spagnoli, fu fondata da un'imprenditrice illuminata; Luisa Spagnoli, nata nell'Ottocento in un mondo non ancora pronto per donne come lei e che plasmò ugualmente la sua vita proprio come l'aveva immaginata. Oggi la collezione andata in scena al Palazzo della Borsa, in piazza Affari, per ospiti come Margherita Buy, rinnova il messaggio del marchio, "per una donna - sottolinea Nicoletta Spagnoli - che mette in primo piano la sua personalità". Così passa da abiti di pizzo voluminosi a pantaloni maschili portati con camicie con le ruches o gessature di lurex, da giubbini di pelle a mini di maglia, da blouson in velluto a tubini perfetti da mattina a sera, dai pantaloni effetto coccodrillo a quelli di pelle con le frange, dal Mackintosh inglese alle calze con la riga.

Un mix attuale di maschile e femminile, fatto di capispalla over e dettagli romantici, pensato come guardaroba attuale, nello spirito dello storico brand.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA