Feltrinelli, al via da Milano una rassegna antirazzista

Feltrinelli, in collaborazione con l'Associazione 'Il Razzismo è una brutta storia', dedica il mese di marzo a 'Il paese delle meraviglie', rassegna di incontri, talk e dibattiti per riflettere sulle molteplici forme di discriminazione del nostro tempo. Dal 3 al 31 marzo la rassegna attraverserà le librerie Feltrinelli di Milano, Bologna, Verona, Napoli, Messina, Torino, Roma e Parma ospitando alcune tra le voci più autorevoli della letteratura, dello sport, della musica, della scuola e dell'associazionismo solidale.

Il percorso in 13 appuntamenti prende il via da Milano, dove lunedì 3 marzo alla Feltrinelli di piazza Piemonte si terrà l'incontro 'Ideali e marginali nelle banlieue del mondo' con gli scrittori Mokhtar Amoudi, autore di Le condizioni ideali (Gramma) e vincitore del Premio Goncourt des détenus 2023, e Jonathan Bazzi (Corpi minori, Mondadori), l'urbanista Carolina Pacchi, Islem Harhash, amico di Ramy Elgaml del quartiere Corvetto e la moderazione di Lorenza Ghidini, di Radio Popolare.

Tra i protagonisti degli altri incontri Tra Leila Belhadj Mohamed, Ascanio Celestini, Massimo Congiu, Ilaria Cucchi, Sabrina Efionayi, Amir Issaa, Paolo Rumiz, Ilaria Salis. Ad arricchire il mese tematico sono anche un concorso per studenti e studentesse delle scuole primarie e secondarie, e una proposta bibliografica di oltre 100 suggerimenti di lettura, esposta in tutte le librerie Feltrinelli e online su feltrinelli.it.

A dare il nome al palinsesto è la nuova creatività della campagna di comunicazione del Gruppo Feltrinelli Leggere insegna a leggere: "Il paese delle meraviglie" è un invito a osservare e comprendere le contraddizioni del concetto di "meraviglia" nell'Italia di oggi. Da un lato, un Paese in cui episodi di discriminazione colpiscono in modi sorprendenti; dall'altro, un luogo in cui le nuove generazioni si adoperano per tracciare un futuro alternativo, più inclusivo ed equo.



