Fanno esplodere bancomat ma scatta allarme, in fuga a mani vuote

Un bancomat è stato fatto esplodere nella notte a Borgocarbonara, località Carbonara di Po, in provincia di Mantova. L'allarme e il passaggio di un'auto hanno messo in fuga i malviventi a mani vuote. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Gonzaga, che indagano sull'accaduto, hanno infatti appurato che dal dispositivo non è stato asportato denaro. Il bancomat, appartenente alla filiale della Banca Agricola Mantovana, del gruppo Mps, ha subito gravi danni.



