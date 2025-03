Cuarteto Latinoamericano, a Milano concerto e masterclass

Fa tappa a Milano l'ultima tournée in Italia del Cuarteto Latinoamericano, compagine che dal 1982 ha conquistato i principali teatri del mondo. Quello milanese di domani è un doppio appuntamento a cura di Società del Quartetto e SONG..

Alle 15:30 e alle 18:30 i tre fratelli Bitrán, i violinisti Saúl e Arón, e il violoncellista Alvaro, e il violista Javier Montiel terranno due masterclass dedicata ai giovani interpreti a cura di SONG ETS - Sistema in Lombardia, che ha portato il sistema di diffusione della pratica musicale fra i giovani inventato in Venezuela da José Antonio Abreu e portato in Italia da Claudio Abbado. Alle 20:30 saranno protagonisti di un concerto al Conservatorio 'Tribute to Americas' con brani del brasiliano Héitor Villa Lobos, gli argentini Astor Piazzolla e Alberto Ginastera, gli statunitensi Samuel Barber e George Gershwin senza dimenticare il venezuelano Gonzalo Castellanos-Yumar.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA