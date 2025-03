Controlli in strada a Milano, 4 arresti e 13 patenti ritirate

Tredici patenti ritirate, 450 veicoli controllati, 768 persone controllate, 85 sanzioni ver violazioni del codice della strada, un sequestro e tre fermi di veicoli oltre a 4 persone arrestate. Sono gli esiti dei posti di controllo in strada effettuati ieri sera dalla Polizia locale di Milano, in via Melchiorre Gioia e piazza della Repubblica dalle 20 alle 3 con 6 ufficiali, 53 agenti e le unità cinofile. A riferire i dati è l'assessore alla Sicurezza Marco Granelli sulle proprie pagine social.

Sono 6 le persone trovate positive su 387 alcoltest effettuati, 1 positivo al test antidroga su 13 controlli. Tre giovani sono stati arrestati perché colti in flagranza di reato mentre ubriachi rompevano gli specchietti delle auto in sosta in via De Cristoforis, un uomo è stato arrestato perchè destinatario di un provvedimento di carcerazione.

"Sono controlli per la sicurezza stradale e per la prevenzione e il contrasto ai reati alla sera e notte - spiega Granelli -, grazie alle 750 assunzioni in tre anni di agenti e ufficiali e alla riorganizzazione della Polizia Locale. Un contributo importante e concreto alla sicurezza".



