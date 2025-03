Calcio: Conceicao, altri tempi quando Milan vinceva la Champions

"È il mio lavoro passare la mia grinta e la mia fame, creare questo ambiente nello spogliatoio.

Un titolo che potevamo vincere l'abbiamo vinto. Possiamo anche svalutarlo, ma un titolo è importante. Poi c'è ancora la Coppa Italia. L'80% dei gol che subiamo succede sempre qualcosa di strano che di solito succede una volta in stagione. Questi momenti passeranno col lavoro": lo dice il tecnico del Milan Sergio Conceiçao alla vigilia della sfida contro la Lazio dopo la sconfitta contro il Bologna che ha complicato la corsa Champions dei rossoneri.

"Sono qua per mettere a nudo questo orgoglio e questa voglia di vincere: sono sempre stato abituato a vincere fin da piccolo. Ora metto tutto qua dentro - aggiunge -, in un club storico e grande. Ma erano altri tempi, quando il Milan puntava a vincere la Champions e la vinceva, con altri giocatori e con un altro ambiente. Ma la fame dei tifosi è sempre la stessa, per loro è importante vincere a prescindere da chi c'è qui".



