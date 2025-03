Il braccio di un escavatore, che era caricato sopra un camioncino, ha involontariamente tranciato i cavi della linea elettrica tranviaria in via Santa Sofia all'angolo con corso Italia.

Sul posto, dopo le 9 sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo l'area in sicurezza. La linea è stata ripristinata dai tecnici Atm intorno a mezzogiorno. Nel frattempo i tram 12, 15, 16, 26 e la linea filobus 94 hanno deviato il percorso.





