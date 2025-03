Ivan Tassi nuovo coordinatore giovani

Ivan Mario Tassi, sindaco trentenne di Misano Gera d'Adda (Bergamo), è il nuovo Coordinatore della Consulta Anci Giovani Lombardia. Lo ha eletto oggi l'Assemblea dei Giovani Amministratori e Amministratrici della Lombardia, che si è tenuta nella sede di Anci Lombardia a Milano.

"Fare l'amministratore locale oggi è una vocazione - ha commentato Tassi - Scegliere di impegnarsi anche in Anci significa aggiungere un compito che ci permette di lavorare assieme tra Amministratori per il bene dei Comuni. Tutti noi abbiamo potuto sperimentare cosa significa essere minoranza e maggioranza nei Consigli comunali, quello che capiamo però è che i problemi dei Comuni sono uguali dappertutto e non dipendono dai colori politici".

"C'è molto lavoro da fare, voi non vi occuperete solo degli impatti sulla condizione giovanile delle politiche dei Comuni, ma vi è chiesto un contributo complessivo, dal vostro punto di vista, su tutte le politiche di Anci - ha sottolineato il presidente di Anci Lombardia, Mauro Guerra, salutando il neo coordinatore e i nuovi componenti della Consulta - Ciascuno di voi è qui con la propria storia politica e con le proprie convinzioni politiche, ma voi siete qui come sindaci, assessori e consiglieri comunali e siete dentro una associazione che non è una somma di rappresentanze di forze politiche ma una delle istituzioni fondamentali della Repubblica, che sono i Comuni.

Quindi ciò che ci fa stare insieme è la passione di costruire una iniziativa istituzionale unitaria, rispettosa delle differenze, che sa riconoscerle ma che è anche capace di trovare ostinatamente e con la massima tenacia soluzioni unitarie, che servano al Paese e che rappresentino le comunità che ci hanno dato l'onore di rappresentarle".



