Vincitrice Masterchef, per me casa è basilico e anice stellato

"I sapori di casa per me sono due, perché ho una duplice cultura alle spalle, per me sapore di casa sono sia il basilico che l'anice stellato". Felicissima e sorridente Anna Yi Lan Zhang, trionfatrice di MasterChef Italia, ha partecipato alla prima conferenza stampa dopo l'edizione che si è chiusa ieri sera, insieme agli altri finalisti.

Ai suoi genitori, emigrati dalla Cina per avere un'altra figlia quando lei era piccolissima, ha rivolto a più riprese il suo ringraziamento e il suo pensiero. "Ma non vorrei caricare troppo su questo aspetto, ho avuto dei genitori che si sono sacrificati per me come credo facciano tutti i genitori - ha detto Anna, 32 anni, ora residente a Venezia ma in procinto di tornare a Milano -. Sono venuti in Italia lasciando tutto tranne me, senza conoscere la lingua, e fortunatamente si sono innamorati di questo paese che sento come mio". La vincitrice, che oltre al premio in gettoni d'oro conquista anche un corso di alta formazione presso Alma - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e il suo primo libro di ricette: "Pentole e zodiaco", in uscita l'11 marzo (Baldini+Castoldi), ha prevalso sugli altri concorrenti, Jack, content creator di 26 anni di Cesano Boscone (Milano), e Simone, imprenditore edile di 35 anni di La Morra (Cuneo). Quarto posto per Mary, manager risorse umane di 30 anni di Milazzo (Messina) e residente oggi a Villongo (Bergamo). Grande soddisfazione per i risultati del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy con Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo. Dati "molto positivi: è stata l'edizione più vista degli ultimi 4 anni, con una media di 889mila spettatori medi tra TV e second screen; nei sette giorni (quindi finale esclusa) la media è di 2.169.000 spettatori medi", fanno notare da Sky.

Sono già aperti i casting per la prossima edizione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA