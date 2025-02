Sfila la donna-iris disegnata da Colangelo per Giada

Proprio come La Primavera di Botticelli si dispiega con delicatezza e libertà evocative, la collezione Autunno/Inverno 2025 del marchio Giada, direttore creativo Gabriele Colangelo, trasmette un messaggio simile di forza e femminilità. La presentazione della collezione nella Biblioteca Braidense della Pinacoteca di Brera a Milano.

Ispirandosi all'Iris, che nel dipinto fiorisce ai piedi della ninfa Aura, mentre viene inseguita dal dio del vento Zefiro, Colangelo traduce la grazia simbolica del fiore in una narrazione di delicata trasformazione. Conosciuta come "la messaggera degli Dei", Iris incarna libertà, resilienza ed evoluzione. I petali del fiore divengono una metamorfosi potente, simbolo di dualità che s'intrecciano in tutta la collezione. Questa metamorfosi emerge sia come tema che come narrazione. Le forme femminili sono delicatamente avvolte in capi leggeri ed evanescenti, realizzati con preziosi tessuti dai tagli asimmetrici che evocano un senso di movimento fluido e sensuale. Volumi nuovi, definiti con precisione: i cappotti e le camicie presentano una struttura generosa, mentre gli abiti disegnati per slanciare la figura rivelano scorci di pelle, attraverso dettagli asimmetrici e organza trasparente, fine e audace, enfatizzando la sensualità. La maestria artigianale viene sviluppata attraverso la tecnica di stampa floccata, che emula la texture del velluto sull'organza trasparente, catturando l'effimera bellezza dell'Iris. Le e canutiglie infilate nel filo di rame formano foglie e petali tridimensionali che avvolgono e scolpiscono la figura in forme curvilinee, dando vita ad abiti che sembrano danzare seguendo i movimenti del corpo. L'Iris fiorisce sui capi in pelle ricamata, traslucidi eppure strutturati, perpetuando l'esplorazione di tecniche straordinarie. I colori di Giada, il bianco e il nero, proposti nel cashmere più morbido assumono una ricchezza tattile sottolineando ulteriormente l'attenzione della collezione al contrasto e all'armonia. La palette della collezione associa uno sfondo di colori neutri al tocco femminile della tonalità blush.

Una particolare nuance di giallo, ispirata al cuore dell'Iris, illumina.



