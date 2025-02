Per il dj Basciano divieto di avvicinamento alla ex Codegoni

Il dj Alessandro Basciano è stato sottoposto a un divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dalla ex compagna Sophie Codegoni. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Milano, al quale la Procura si era appellata chiedendo gli arresti domiciliari per l'influencer accusato di stalking. Basciano era stato arrestato lo scorso novembre e scarcerato meno di 48 ore dopo.

Il dj non ha dato alcuna prova di aver capito il grave disvalore dei suo comportamento nei confronti della ex fidanzata, non soltanto continuando a screditarla, ma anche incolpandola di essere la responsabile dei suoi atteggiamenti aggressivi. Lo sostiene il Tribunale del Riesame di Milano che ha accolto parzialmente l'appello della Procura, disponendo il divieto di avvicinamento alla modella e non gli arresti domiciliari. Le condotte di cui è accusato il dj, indagato per stalking, sono andate avanti per parecchio tempo e si sono susseguite in un crescendo, coinvolgendo non solo la ex ma anche le persone a lei vicine. Condotte che avrebbero spaventato Codegoni per via dell'incapacità di autocontrollo manifestata da lui. Pertanto, il collegio ha ordinato anche che il dj indossi il braccialetto di controllo a distanza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA