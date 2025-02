Milano-Cortina: enogastronomia lombarda ambasciatrice a New York

L'eccellenza agroalimentare della Lombardia sbarca a New York con due eventi, il 3 e 4 marzo, pensati per promuovere la ricchezza enogastronomica della regione e il legame con i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina del 2026.

"Portiamo a New York il meglio della nostra enogastronomia - dichiara l'assessore regionale all'Agricoltura Alessandro Beduschi - soprattutto perché il mercato americano è strategico per le nostre produzioni di qualità, e questi eventi sono un'opportunità unica per consolidare relazioni e aprire nuove prospettive per le nostre imprese".

Il primo appuntamento sarà con 'Host Region, home of excellence', una cena per 50 ospiti selezionati, tra operatori del settore e stampa specializzata, organizzata da Eataly - Bar Milano Flatiron in collaborazione con l'Istituto per il Commercio Estero e alla presenza del Consolato generale d'Italia. Il menù, firmato dallo chef Roberto Valbuzzi, proporrà un viaggio tra le specialità lombarde: dall'apertura di una forma di Grana Padano e un aperitivo a base di bollicine, allo show-cooking dedicato ai pizzoccheri, fino alla degustazione di piatti e dolci della tradizione come mondeghili, tortelli al gorgonzola, casoncelli, costoletta alla milanese, ossobuco e sbrisolona.

Il secondo evento sarà una masterclass, organizzata da Gambero Rosso al Metropolitan Pavillon. Esperti del settore guideranno i partecipanti alla scoperta della tradizione vinicola lombarda. L'evento ospiterà le cantine premiate con i Tre Bicchieri del Gambero Rosso, alcune con le proprie postazioni e altre all'interno di un banco d'assaggio dedicato alla Lombardia.

Beduschi ha inoltre in programma incontri con corpo diplomatico e associazioni di rappresentanza, per affrontare prospettive e sfide che riguardano l'export dell'agroalimentare lombardo, anche alla luce delle possibili novità sui dazi. "Il tema - conclude l'assessore - è ancora incerto e oggetto di discussione. Siamo certi che, indipendentemente dagli sviluppi politici e dalle ripercussioni commerciali, il dialogo con l'amministrazione statunitense continuerà, e la Lombardia saprà farsi trovare pronta a tutelare i propri prodotti di qualità".





