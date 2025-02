L'ospedale di Monza avrà un nuovo e più grande pronto soccorso

Un nuovo pronto soccorso all'avanguardia con un nuovo approccio all'intervento di emergenza, per migliorare la qualità dell'assistenza e far fronte alle necessità strutturali e tecnologiche. Questo il cuore del progetto di riqualificazione delle aree di pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza, presentato questa mattina.

Il nuovo reparto, la cui struttura attuale risale agli anni '80, vedrà accoglienza e attesa ricalibrate sul flusso attuale dei pazienti e con un'area dedicata a quelli pediatrici, spazi e percorsi definiti per tipologia di pazienti con sviluppo di fast track (code veloci), e l'Area Triage ridefinita con ambulatori per la presa in carico precoce. Ci saranno inoltre aree a differente intensità di cura (alta, media, bassa), con un incremento dei posti letto per l'osservazione da 9 a 20 per gli adulti e la creazione di 4 posti letto per l'osservazione pediatrica. Ci sarà anche un'area per pazienti psichiatrici adulti e adolescenti, per il fine vita e per situazioni di presa in carico multispecialistica (ad esempio pazienti molto anziani). È prevista infine la realizzazione di una sala operatoria ibrida con angiografo e la predisposizione di diagnostica radiologica dedicata (con tac scheletrica ed ecografo) e vicino all'area dei codici rossi.

Dal punto di vista tecnico il nuovo fabbricato si svilupperà su due piani, allo stesso livello dei precedenti, su una superficie coperta di circa 1800 mq per il piano terra e circa 700 mq per il primo piano, unitamente a 250 mq di area verde e 850 mq circa di copertura e spazi tecnici. Il nuovo edificio sarà collegato agli oltre 7mila mq di strutture già esistenzi e alla pista di atterraggio dell'elisoccorso.

La previsione dei tempi complessivi per l'ampliamento e la riqualificazione del pronto soccorso è di 69 mesi, che comprendono le fasi di progettazione, gara, esecuzione lavori e collaudi.

"Gli interventi garantiranno un percorso ottimale del paziente all'interno della struttura e una migliore organizzazione del lavoro dei professionisti che lavorano in pronto soccorso - ha spietato il presidente della Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori Claudio Cogliati - ringrazio l'assessore regionale Bertolaso per il suo impegno verso una sanità di eccellenza e in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini e di essere all'altezza delle sfide future, come lo stesso assessore ha sottolineato. Il nostro pronto soccorso sarà sempre più sicuro e moderno".



