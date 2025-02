Lmdv punta a triplicare i ricavi di Acqua Fiuggi

Acqua Fiuggi, acquistata lo scorso giugno da Lmdv Capital di Leonardo Maria Del Vecchio, si svecchia e punta a triplicare i volumi e i ricavi nel giro di quattro anni grazie a investimenti per 40 milioni in parte già realizzati.

"E' stato definito un piano strategico-industriale per il quadriennio 2025-2028, supportato da un importante piano di investimenti in asset produttivi e di branding: circa 40 milioni in 5 anni di cui 15 milioni già sostenuti in 8 mesi in capex (flussi di cassa) che hanno interessato un totale revamp dell'impianto di imbottigliamento sia da un punto di vista strutturale che produttivo", spiega Luigi Mascellaro, direttore generale Lmdv Capital e ceo di Acqua e Terme Fiuggi, in occasione della serata con ospiti della moda e dello spettacolo organizzato con Vogue Italia all'HangarBicocca di Milano.

"Il business plan prevede un tasso annuo medio di crescita dei ricavi del 31% raggiungendo 38,5 milioni nel 2028 (dai 13 milioni nel 2024). In termini di volumi, l'ambizione è di raggiungere circa 70 milioni di litri (da 22 milioni attuali), seguendo strategie differenziate in diversi canali di vendita (ad oggi Fiuggi opera per il 97% nel canale grande distribuzione organizzata Italia), aumentando significativamente il posizionamento nel settore HoReCa luxury rafforzando il posizionamento nel territorio italiano e in mercati strategici come Nord America e Medio Oriente", aggiunge Mascellaro.

"Acqua Fiuggi è il marchio italiano più antico nel settore delle acque oligominerali, simbolo di eccellenza e benessere da oltre otto secoli. La concessione per l'imbottigliamento è gestita da Acque di Fiuggi e Terme, la cui maggioranza è stata acquisita dal fondo Lmdv Capital, con l'obiettivo di rilanciare il marchio e valorizzarne le potenzialità a livello globale. La nostra strategia integrata mira a riposizionare Acqua Fiuggi come marchio che incarna benessere e bellezza interiore, attraverso un approccio sofisticato e raffinato", spiega nella serata dove vengono servite le bottiglie col nuovo design.





