Le girls di Alabama Muse seducono in eco-pelliccia

Ironiche e seduttive le "Girls", così s'intitola la collezione Alabama Muse disegnata da Alice Gentilucci, nella nuove proposte Fall/Winter 2025, puntano a un guardaroba di cui è protagonista l'eco-pelliccia, realizzata in morbido pelo che simula il manto animale. Le Girls portano capi dalle linee essenziali e i tagli over, in uno stile che mischia classicismo e glamour. Sfoggiano maxi cappotti con grandi colli e gilet over da portare sopra la giacca, cuore di questo guardaroba, mentre la vestaglia con il collo a scialle, dotata di cintura, enfatizza la loro silhouette, rendendola ancor più sofisticata. Il cappottino diventa un montgomery, grazie agli alamari in pelliccia. Non mancano romantici modelli effetto nuvola, come "Kate", impreziosito dalla grande perla gioiello sul girocollo. Tutti i capi di Alabama Muse sono dotati di bretelle interne e quindi possono essere indossati come zaini.

Gli accessori sono pensati per completare gli outfit con stile: il cappello pescatore, la sciarpa ad intarsio e il colletto, perfetto per decorare i capi spalla o per dare un tocco personale alla maglieria. I colori richiamano la natura : visone, ghepardo, bianco come nella mongolia, jacquard bicolore burgundy e latte nella kidassia, il pink glossy e il nero nella morbida foca. La collezione Girls trae ispirazione dal lavoro di Alice Gentilucci come stylist negli anni '90, in particolare dai suoi servizi come fashion editor per Vogue Italia durante la direzione di Franca Sozzani, che le ha dato l'opportunità di lavorare con i più talentuosi fotografi. Tra questi, Ellen Von Unwerth, il cui incontro con Alice ha segnato un momento cruciale della sua carriera. Insieme hanno creato alcuni degli editoriali più celebri, come quello con Linda Evangelista e Christy Turlington, ispirato alle gemelle Kessler. Girls è un omaggio alle donne, a una giornata ideale di relax tra amiche, come nel servizio di Vogue Italia del 1994, Toute Petite, ritratto da Ellen Von Unwerth con Lorane, Brandy e Kiara ad Harlem e con lo styling di Alice Gentilucci.



