Ippodromo Snai San Siro, la Gami protagonista di MuseoCity 2025

In occasione della nona edizione di MuseoCity (2-8 marzo), l'Ippodromo Snai San Siro presenta la Gami - Galleria Archivio Multimediale Ippodromo, che sarà una nuova tappa della manifestazione organizzata dal Comune di Milano in collaborazione con l'Associazione MuseoCity Ets.

Inaugurata nel luglio 2024, la Gami offre un'esperienza interattiva e multisensoriale sulla storia di San Siro e dell'ippica italiana, combinando elementi digitali e fisici.

La Gami in particolare si articola in quattro sezioni: L'Architetto, dedicata a Paolo Vietti Violi, progettista dell'Ippodromo; Libri e Riviste, con documenti storici dell'ippica; Il Cavallo di Leonardo, che esplora la storia della celebre scultura; Immagini e Quadri, un viaggio visivo nelle corse ippiche dall'Ottocento. L'esperienza è arricchita da una guida audio scaricabile via QR code.

Inoltre domenica 2 marzo, giorno inaugurale di MuseoCity 2025, il pubblico potrà vivere l'ippica dal vivo con la 17ª giornata stagionale di trotto all'Ippodromo Snai San Siro, assistendo a sette corse e partecipando ad attività per bambini.

Un evento che unisce storia, cultura e sport in un'esperienza coinvolgente per tutte le età.



