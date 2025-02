Elisabetta Franchi celebra l'empowerment femminile

Spalle imbottite da donna manager anni Ottanta e silhouette minimaliste anni Novanta, la collezione Autunno/Inverno 2025 di Elisabetta Franchi, celebra le donne libere, risolute, sicure del proprio potere, capaci di imporsi senza compromessi e di vivere la propria sensualità con disinvoltura. In poche parole rende omaggio all'empowerment femminile. La sfilata si svolge nei sontuosi saloni di Palazzo Acerbi, gioiello architettonico del Seicento, un tempo dimora del Marchese Ludovico Acerbi, socialite ante litteram, noto per la sua opulenza sprezzante.

"Questa collezione - commenta la stilista - è un tributo alla forza e alla libertà delle donne che non hanno paura di esprimersi, che abbracciano la loro sensualità con disinvoltura e determinazione".

"Ho scelto Palazzo Acerbi come cornice per questa sfilata, un luogo che racconta storie di opulenza e di audacia. Tra quelle stanze, ho voluto dare vita a una femminilità che è insieme elegante e rigorosa, decisa e provocante. Ogni abito racconta la storia di una donna che sfida le convenzioni con eleganza senza mai rinunciare al proprio potere".

Con la nuova collezione, la direttrice creativa continua ad esplorare i propri codici fatti di contrasti, intrecciando glamour e irriverenza ed evocando una sottile tensione tra sensualità controllata e manifesta, pensata per donne che scelgono il proprio guardaroba con sicurezza istintiva. Come sempre, le silhouette sono scolpite con rigore sul corpo, esaltando spalle e punto vita, mentre il dialogo tra texture e materiali, lucidi e statuari, opachi e voluttuosi, crea un equilibrio magnetico.

I blazer in pelle animal-free stampa cocco e le biker jacket segnano la figura, accostandosi a sensuali gonne midi e maglie aderenti. I cappotti sofisticati e sartoriali celano abiti in jersey midi con cut-out audaci su spalle e fianchi. La pelliccia sintetica si sovrappone al tailoring impeccabile, mentre le giacche in vinile strette in vita definiscono un'allure iper-femminile. La palette cromatica è dominata dal nero e dal color caffè arricchita dalla sensualità del merlot.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA