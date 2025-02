Droga dalla Spagna alla Valtellina, dieci arresti in 4 province

Un traffico internazionale di droga dalla Spagna alla Valtellina è stato stroncato dalla Polizia che stamani ha eseguito 10 misure cautelari e 9 perquisizioni a Sondrio e nelle province di Milano, Varese e Savona.

La droga veniva trasportata in auto con tappe a Murcia, Girona poi Ventimiglia, Milano e infine Sondrio dove veniva nascosta in un garage in attesa della vendita al dettaglio nel capoluogo e nei dintorni. La banda era guidata da stranieri che dalla Spagna organizzavano l'attività dei corrieri e più in generale i viaggi e stabilivano i pagamenti in base al ricavato della cessione della droga in piazza. L'indagine della Squadra Mobile della Questura di Sondrio è durata mesi.



