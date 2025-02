A Milano il Festival Soul inaugurato da David Grossman

In un periodo storico di conflitti e crisi politiche e sociali la fiducia sembra una merce rara eppure "è la trama del noi". È proprio questo il messaggio che arriva dalla seconda edizione di Soul Festival di Spiritualità promosso da Università Cattolica del Sacro Cuore e Arcidiocesi di Milano che si terrà dal 19 al 23 marzo in diversi luoghi della città per declinare proprio il tema della fiducia.

"Questo momento di pausa dal quotidiano per riflettere sul nostro tempo, anche nelle sue fragilità, è uno degli aspetti più convincenti del Festival", ha osservato l'assessore alla Cultura del Comune Tommaso Sacchi. La città di Milano "non si esaurisce nella sua dimensione economica ma è da sempre vocata alla solidarietà e molto attenta alla spiritualità - ha aggiunto la rettrice della Cattolica Elena Beccalli -. C'è una sete di spiritualità in questa città e questo festival risponde a questa sete".

Ad aprire il festival il 19 marzo è lo scrittore israeliano David Grossman in un incontro su "La fiducia fragile" nell'aula magna della Cattolica. Il celebre autore torna a interrogarsi sulla necessità della fiducia in un tempo segnato da conflitti che appaiono insanabili. Tanti gli appuntamenti a cui il pubblico potrà prendere parte, come le cene monastiche al Refettorio Ambrosiano, la meditazione all'alba sulle Terrazze del Duomo, gli esercizi spirituali mattutini sulle merlate del Castello Sforzesco con il funambolo Andrea Loreni. Ampio spazio viene dato alla scienza: giovedì 20 all'Auditorium di Humanitas University si terrà l'incontro "Il virus della sfiducia: la scienza, i media e noi" con il divulgatore scientifico David Quammen (in collegamento) e l'immunologo Alberto Mantovani.

Dalla fiducia nella scienza alla fiducia nell'altro: sabato 22 al Piccolo Teatro Studio Melato si tiene la lectio magistralis del poeta e Cardinale José Tolentino de Mendonça accompagnato da Issei Watanabe che suona il violoncello dell'Orchestra del Mare.

L'appuntamento viene replicato al Carcere di San Vittore.





