Primario accusato di molestie, destituito da Ateneo di Pavia

L'Università di Pavia ha destituito oggi, con effetto immediato, il professor Francesco Mojoli dai ruoli che svolgeva in Ateneo a conclusione del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti. Accusato di molestie sessuali su 11 specializzande, Mojoli, ex primario sospeso dalla guida della Rianimazione 1 del Policlinico San Matteo, in tribunale aveva patteggiato due anni (con pena sospesa). Ora è arrivato anche il provvedimento dell'Università.

"Con decreto rettorale del 26 febbraio 2025 - sottolinea una nota dell'Ateneo - è stata disposta la destituzione, con effetto immediato, del professor Francesco Mojoli dai ruoli dell'Università di Pavia, a seguito del procedimento disciplinare conclusosi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 25 febbraio 2025 e in conformità al parere vincolante reso dal Collegio di Disciplina in data 17 febbraio 2025".

Nei giorni scorsi l'Unione degli universitari aveva raccolto più di 300 firme, tra studenti, medici e funzionari dell'Ateneo, per chiedere l'allontanamento di Mojoli.



