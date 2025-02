Presidente Tribunale, 'vogliono sentenze piegate alla politica'

"Ho paura quando non si rispettano le sentenze e quando si vogliono le sentenze piegate alle aspettative politiche". Lo ha affermato il presidente del Tribunale di Milano Fabio Roia all'assemblea pubblica per lo sciopero dei magistrati. "Il tema della riforma è la non accettazione delle decisioni - ha spiegato - e penso che anche se le affidassimo all'intelligenza artificiale o ad un algoritmo non si risolverebbe il problema e si potrebbe dire che l'algoritmo è eversivo". "Siamo qui per tentare di dare uno scossone - ha aggiunto Roia -. A tutti i magistrati farei fare i primi quattro anni in un organo collegiale" di giudici.



