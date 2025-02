MuseoCity Milano si amplia e percorre 'Le strade dell'arte'

Per la nona edizione si amplia MuseoCity che passa da cinque a sette giorni per permettere a un pubblico più ampio di conoscere il patrimonio artistico milanese. La prossima edizione, che si terrà dal 2 all'8 marzo, è promossa dal Comune di Milano in collaborazione con l'Associazione MuseoCity Ets, e vede come tema portante 'Le Strade dell'Arte'.

"Per la prima volta, sette giorni di iniziative per scoprire, non solo i musei, ma anche gli archivi, le fondazioni e i luoghi che raccontano la storia e l'identità di Milano", ha commentato l'assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi.

Altra novità di questa edizione la sezione "In Vetrina", in collaborazione con l'architetto Ludovica Serafini dello studio Palomba Serafini, che, grazie al coinvolgimento di 35 tra gallerie d'arte e negozi, trasforma la città in un unico, grande 'museo effimero' punteggiato da installazioni. All'interno degli spazi museali, i visitatori potranno invece scoprire opere inedite o presentate sotto una nuova luce. Protagonista di questa esperienza è il tradizionale "Museo Segreto", che quest'anno comprende 64 opere. Protagoniste di questo percorso sono ad esempio opere come la capsella in argento sbalzato e dorato, conservata al Museo Diocesano, o il curioso "calice a sorpresa" in raffinato vetro azzurro di manifattura veneziana del XVII secolo al Poldi Pezzoli. Il Comune di Milano celebra nel 2025 la ricorrenza degli Ottanta anni della Liberazione di Milano e dell'Italia dal nazifascismo con un palinsesto dedicato, che viene anticipato nel programma di MuseoCity dal progetto "La strada della Libertà", nei Musei Civici e in alcuni musei privati.

A ricordare ad esempio come le strade delle città siano diventate strade per la libertà è il quadro di Maurizio Valenzi dedicato alla rivolta popolare avvenuta a Napoli nel settembre 1943 contro i nazisti, eccezionalmente esposto a Palazzo Moriggia.



