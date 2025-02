Mondo Carrara, all'Accademia grandi maestri e storie inedite

Operazioni di tutela e valorizzazione "dentro" Lorenzo Lotto; un percorso fotografico che racconta la pittura e il territorio in chiave contemporanea, con Axel Hütte; l'attesa riunione del mazzo dei Tarocchi Colleoni, con il racconto della loro storia e della loro fortuna nei secoli; la celebrazione di Giacomo Carrara che, nel 1796, partendo dalla sua passione di collezionista e conoscitore, diede vita al Museo, noto nel mondo come 'Casa del Collezionismo'. E ancora, i prestigiosi prestiti da istituzioni italiane e internazionali per riscoprire la pittura su pietra, una tecnica che affascinò artisti come Paolo Veronese, Jacopo Bassano, Palma il Giovane, Antonio Tempesta e Salvator Rosa, e la pubblicazione del catalogo dedicato alla collezioni di sculture donata da Federico Zeri.

Sarà un programma denso di grandi maestri ma anche di capitoli meno conosciuti quello che attende per il biennio 2025-2026 l'Accademia Carrara di Bergamo, sotto la nuova direzione di Maria Luisa Pacelli. Il programma delle nuove mostre inizierà l'11 aprile, con "Dentro Lorenzo Lotto. Dalla pala di San Bernardino alle fotografie di Axel Hütte" (fino al 31 agosto), a cura di Maria Luisa Pacelli con Filippo Maggia, progetto dedicato alla tutela della pala di San Bernardino con in contemporanea il focus fotografico sulle opere di Lotto presenti a Bergamo e sul territorio.

Dal 10 ottobre al 6 gennaio 2026 "Arte e natura", a cura di Patrizia Cavazzini, il progetto dedicato alla pittura su pietra, dalla sua nascita con Sebastiano del Piombo fino al suo declino nel Seicento. "Tarocchi. Le origini, le carte, la fortuna", dal 27 febbraio al 2 giugno 2026, a cura di Paolo Plebani, offre invece l'opportunità di vedere insieme le 74 carte del mazzo dei Tarocchi Colleoni realizzate da Bonifacio Bembo e da Antonio Cicognara. Dall'autunno 2026 alla primavera 2027, è poi in programma un progetto dedicato al fondatore Giacomo Carrara (Bergamo, 1714-1796), curato da Maria Luisa Pacelli, Paolo Plebani e Giulia Zaccariotto. Oltre alle mostre, nel 2025 è prevista la pubblicazione del catalogo dedicato alla collezioni di sculture donata da Federico Zeri. Infine, da questa primavera per la prima volta si potrà vivere la bella stagione nei Giardini Pwc, oltre 3.000 metri quadri adiacenti alla storica sede museale, con un ricco palinsesto di iniziative.



