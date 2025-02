LivaNova 'nessuna sentenza, in attesa decisione Cassazione'

"Nessuna decisione è stata ancora presa dalla Corte di Cassazione sulla controversia riguardante Snia". Lo precisa in una nota la multinazionale LivaNova.

Il 26 febbraio 2025, "si è tenuta solo un'udienza nel corso della quale non è stata emessa alcuna sentenza", sostiene l'azienda, che "rimane pertanto ancora in attesa di una decisione da parte della Suprema Corte". Nel frattempo, "continuerà a operare con responsabilità e trasparenza, nel rispetto delle normative vigenti e con l'obiettivo di contribuire positivamente alle comunità in cui opera".



