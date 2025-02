Fontana, classifiche del Ministero Salute inaccettabili

"Sono cose assolutamente inaccettabili. I parametri indicati non hanno niente a che vedere con il funzionamento della sanità, sono cose cervellotiche che hanno l'obiettivo di penalizzarci. Sono dati che si fondano su questioni che non c'entrano niente, codici interpretabili in differenti modi, tra diverse aziende sanitarie e Regioni. Non può essere questo il metodo di giudizio del funzionamento della sanità". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana sui risultati della classica del ministero della Salute sulla qualità di cura delle Regioni.

"Sono tutte, se posso usare un termine giuridico, puttanate" ha aggiunto.

"Hanno creato una classifica fondata su parametri inappropriati e che avevamo già detto erano sbagliati, per dire che la nostra sanità era peggiorata. Poi la rivista Newsweek dice che il migliore ospedale è il Niguarda e cinque dei primi dieci sono lombardi. Uno dei due dice una puttanata" ha continuato Fontana.



