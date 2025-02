Bookcity diventa fondazione, 14ma edizione dal 10 novembre

Bookcity Milano cresce e si struttura ulteriormente diventando una fondazione alla soglia della quattordicesima edizione dell'evento dedicato alla lettura che è in programma dal 10 al 16 novembre.

La fondazione è la continuazione del percorso iniziato nel 2012 con il Comitato BookCity Milano, che nel 2016 è confluito nell'Associazione BookCity Milano. Della fondazione fanno parte i partecipanti fondatori, ovvero Fondazione Corriere della Sera, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori.

Presidente per i prossimi tre anni sarà Luca Formenton (editore de Il Saggiatore) che riceve il testimone da Piergaetano Marchetti, presidente dell'associazione. Marchetti sarà comunque nel consiglio di indirizzo con funzioni di garante insieme a Ferruccio De Bortoli, Carlo Feltrinelli e Stefano Mauri.

"La trasformazione in Fondazione rappresenta un passo significativo per il futuro di BookCity Milano" hanno sottolineato Formenton e i membri del Consiglio, non solo un cambio formale ma una struttura con più stabilità che potrà dialogare con una rete culturale sempre più ampia e connessa mantenendo comunque lo "spirito partecipativo e diffuso" dell'evento.

Il tema della prossima edizione della manifestazione, che è promossa con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Milano e AIE - Associazione Italiana Editori, sarà presentata al pubblico il prossimo 26 marzo alle 11 in un incontro a Palazzo Reale.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA