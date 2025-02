Alla Milano Design Week campeggio per ospitare 500 studenti

Lo Ied torna ad ospitare gli studenti in campeggio nei giorni della Design Week dal 7 al 13 aprile, cioè quando a Milano si svolgono Salone del Mobile e Fuorisalone.

Lo scorso anno a The Glitch Camp hanno partecipato 300 studenti di 19 Paesi, quest'anno aumentano i posti che saranno 500 fra Centro Sportivo - "Enrico Cappelli" di Milanosport non lontano dall'università Bocconi e terrazza di Base Milano, in zona Tortona.

"The Glitch Camp - ha spiegato Riccardo Balbo, Direttore Accademico Gruppo IED - è nato lo scorso anno con l'obiettivo di rendere evidente che la scuola non si fa esponendo i propri progetti, ma accogliendo i giovani, proponendo una soluzione a fronte della reale necessità di accoglienza sostenibile". Si tratta di "un format necessario e riuscito".

È "una soluzione innovativa e sostenibile - ha aggiunto l'assessore milanese allo Sport Martina Riva - per rendere la città più accessibile e inclusiva, favorendo al tempo stesso l'incontro, lo scambio culturale e la condivisione di idee".

Grazie alla collaborazione con il Comune di Milano e Milanosport il campeggio sarà allestito nel centro sportivo, un team multidisciplinare di studenti IED dei Bienni specialistici (DASL) in Product Design, Visual Communication e Interior Design è al lavoro per progettare tutte le aree comuni che includono spazi per workshop e per la redazione del giornale che sarà distribuito quotidianamente.

Per usufuire del campeggio gratuito occorre registrarsi entro il 31 marzo compilando il modulo di iscrizione sul sito IED.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA