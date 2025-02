Al carcere minorile di Milano nuovi spazi per i ragazzi

Un nuovo laboratorio d'arte, una palestra, una biblioteca e un'aula dedicata ai colloqui dei ragazzi con le proprie famiglie. L'ex palazzina femminile del carcere minorile Beccaria di Milano avrà una nuova vita, dopo i lavori di riqualificazione realizzati dalla Fondazione Francesca Rava con il contributo dello studio legale Chiomenti.

La ristrutturazione degli spazi, inaugurati questa mattina, rientra nel progetto Palla al Centro, nato nel 2020 nell'ambito dell'Accordo istituzionale di collaborazione tra la Fondazione, il Tribunale per i Minorenni di Milano, il Centro per la Giustizia Minorile per la Lombardia, l'Ipm Beccaria e l'Ussm di Milano, con l'obiettivo di promuovere percorsi di rinascita per i ragazzi entrati nel circuito penale.

"Anche gli ambienti e la cura degli ambienti non possono che migliorare la situazione dei giovani che sono in un momento difficile", ha detto la presidente del Tribunale per i Minori Maria Carla Gatto. "La collaborazione con la società civile consente di aprire a questi ragazzi opportunità di inserimento sociale e spiragli culturali, anche avvicinandoli all'arte, alla musica, all'architettura, allo sport".

Come ha spiegato Mariavittoria Rava, presidente della Fondazione, la riqualificazione "è un dono che dedichiamo con tutto il cuore a questi giovani come simbolo di speranza e ripartenza". Il progetto "rappresenta per noi un'opportunità per restituire valore alla comunità in cui operiamo", hanno detto Gregorio Consoli e Filippo Modulo, Managing Partner Chiomenti.

"Ci auguriamo che quest'importante progetto possa essere un'occasione per generare un impatto positivo abbattendo ogni forma di pregiudizio".

L'inaugurazione, alla quale hanno partecipato, tra gli altri, anche la Procuratrice generale di Milano Francesca Nanni e la direttrice del Beccaria Raffaella Messina, si è conclusa con la consegna delle targhe di ringraziamento e di un quadro realizzato dai detenuti, che rappresenta un cuore con un cerotto, ai rappresentanti dello studio legale Chiomenti. A consegnarlo sono stati alcuni degli stessi ragazzi che partecipano al laboratorio d'arte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA