Torna più grande Fa' la cosa giusta, in fiera a Rho 300 eventi

Torna, ancora più grande, dal 14 al 16 marzo Fa' la cosa giusta, che alla ventunesima edizione si sposta nei padiglioni di Rho FieraMilano con 400 stand e oltre 300 appuntamenti fra laboratori, incontri, presentazioni ed eventi.

Filo rosso di tutto il programma della kermesse organizzata da Terre di Mezzo editore è 'Il gusto della fiducia'.

Quattro le aree tematiche: cura e benessere; sapori e saperi; cultura e partecipazione; viaggi e fiera dei grandi cammini, che ospita 14 regioni e ottanta cammini in una edizione di particolare interesse visto che in occasione del Giubileo tanti hanno deciso di intraprendere il cammino per Roma come i pellegrini di un tempo. Ma già lo scorso anno 14.594 Credenziali sono state consegnate sulla via Francigena, dove il 34% dei camminatori proviene dalla Lombardia; il 46% dichiara di aver percorso la via Francigena anche per motivi spirituali.

Fra gli appuntamenti, la presentazione di Cammini aperti, appuntamento che coinvolgerà 27 percorsi nel fine settimana del 10 e 11 maggio.

In questa edizione verrà aperto il nuovo spazio L'albero custode realizzato con Immediata, la piattaforma creata da Giovanni Storti con Corax, che proporrà incontri a ciclo continuo con racconti e testimonianze per diffondere modi più responsabili di stare al mondo. Partirà una nuova collaborazione con Altroconsumo con laboratori e attività interattive, mentre il Cai presenterà fra l'altro i primi risultati del progetto Acquasorgente che nel primo anno ha permesso il monitoraggio di oltre 900 sorgenti.

In occasione degli ottant'anni dal 1945, sarà presente l'Istituto nazionale Ferruccio Parri con l'allestimento di una piazza d'incontro e di una mostra dedicata all'80esimo Anniversario della Liberazione e al 25 aprile. Tanti gli appuntamenti rivolti alle scuole e non solo: dall'incontro con lo scrittore Erri De Luca il 16 marzo a un appuntamento sui salvataggi in mare, presente fra gli altri Luca Casarini, capo missione della ONG Mediterranea saving humans, alla presentazione da parte di Caritas ambrosiana di un gioco da tavolo per riflettere sul tema dell'azzardo.



