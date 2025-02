Stazioni Sicure, proseguono azioni contrasto criminalità

Il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha tenuto a Palazzo Diotti una riunione della Cabina di Regia per aggiornare le iniziative previste dal Patto Stazioni Sicure sottoscritto il 31 luglio scorso sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno.

Nel corso dell'incontro, è stato fornito un quadro aggiornato sulle iniziative assunte in tema di controllo del territorio e sulla implementazione dei sistemi di videosorveglianza e di illuminazione presso le stazioni ferroviarie. Il Prefetto ha assicurato che le azioni di contrasto alla criminalità e al degrado, alcune delle quali già avviate, proseguiranno con il massimo impegno. In particolare, presso la stazione Cadorna è stata disposta la dislocazione del posto di polizia ferroviaria presso un punto dotato di maggiore visibilità, assicurando anche la presenza di personale fisso fino all'una di notte. Una implementazione dei servizi di controllo del territorio è stata inoltre decisa anche per le Stazioni di Milano Rogoredo e di Milano Certosa, ove sono previste ulteriori misure per contrastare il degrado sociale di quelle aree.

Il Patto Stazioni Sicure è stato sottoscritto, lo scorso 31 luglio, dal Comune di Milano, dalle Forze di Polizia, da RFI Spa e Ferrovienord spa, dai comitati dei cittadini e dalle Associazioni di categoria imprenditoriali. Queste ultime, nel corso dell'incontro, hanno espresso apprezzamento per il lavoro svolto in questi mesi.



