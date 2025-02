Sciopero Anm, a Milano le toghe incontrano i cittadini

Sono tanti i magistrati di Milano che domani aderiranno allo sciopero indetto per protestare contro la riforma costituzionale che prevede la separazione delle carriere e difendere la Costituzione.

L'appuntamento è per le 9.30 sullo scalone davanti all'ingresso principale del palazzo di Giustizia. Con toghe e cococcarde tricolore, oltre a un flash mob, si incontreranno con i cittadini per spiegare le loro ragioni. Ragioni che hanno messo nero su bianco anche in un volantino che distribuiranno e che affronteranno in un'assemblea aperta al pubblico nell'aula magna, quella che oltre alle cerimonie istituzionali, ha accolto il 'resistere, resistere, resistere" di Francesco Saverio Borrelli e incontri su temi assai delicati che avrebbero potuto minare, come si ritiene stia accadendo ora, l'indipendenza e l'autonoimia della magistratura sanciti dalla carta costituzionale.

All'assemblea a cui interverranno, oltre ai vertici dell'Anm milanese, i responsabili degli uffici giudiziari e i rappresentanti dell'avvocatura. Alcuni di loro, tra cui i professori Gian Luigi Gatta, Luca Masera, Mario Zanchetti e gli avvocati Eugenio Losco e Mauro Straini, interverranno per spiegare cosa a loro avviso comporterebbe la riforma Nordio.

Dopo di che alcuni attori teatrali leggeranno passi della Costituzione a del Discorso sulla Costituzione di Piero Calamandrei.

Infine, i magistrati che dovranno lavorare per garantire i livelli essenziali, faranno mettere a verbale alcune frasi (uguali in tutta Italia) per comunicare la loro adesione all'astensione, nonostante risultino in servizio.



