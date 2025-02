Salvò ragazzo che annegava, onorificenza a agente Questura Milano

C'è anche l'Agente Scelto Federico Vanelli, in forza al Reparto Mobile di Milano, tra gli insigniti dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, delle onorificenze al merito della Repubblica Italiana. Già atleta delle Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro, specialità nuoto di fondo, transitato ai ruoli tecnici della Polizia di Stato, Vanelli ha soccorso fuori dal servizio un ragazzino che stava annegando trasportato dalla forte corrente del fiume Adda, in località Montanaso Lombardo (Lodi).

L'episodio è dello scorso luglio. Il poliziotto comprese la pericolosità della situazione e non esitò a lanciarsi in acqua per raggiungere il giovane che annaspava portandolo in salvo.

Dopo la cerimonia al Quirinale, il poliziotto milanese e gli altri tre agenti insigniti delle onorificenze al merito sono stati ricevuti al Viminale. Il capo della Polizia, Vittorio Pisani, si è congratulato con loro - si legge in una nota della Questura di Milano - "per aver dato sostanza, con le loro azioni, 'all'esserci sempre' che caratterizza l'agire quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato al servizio dei cittadini".



