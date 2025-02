Nasce a Milano la Fondazione Paola Marella, annuncio sui social

Nasce la Fondazione Paola Marella.

Ad annunciarlo è il marito Domenico sui profili social dell'architetta milanese, noto volto televisivo di Real Time e Sky, scomparsa a settembre. Un annuncio accompagnato da una foto mai pubblicata, in cui Paola Marella ha i capelli corti.

"Questa - scrive Domenico su Facebook e Instagram - è sicuramente una foto di Paola inedita. Nonostante noi la trovassimo bellissima con i capelli così corti, lei era fortemente legata alla sua immagine storica con i ciuffi bianchi, che tanto l'ha caratterizzata nel corso degli anni. Non è stato facile accettare questa 'trasformazione', ed è per questo che vogliamo condividere questi scatti con voi solo oggi".

"Chi attraversa questo percorso, oltre a fare i conti con la malattia, deve anche trovare la forza di accettare i cambiamenti che subirà inevitabilmente il proprio corpo". "Abbiamo scelto di condividere queste foto adesso - spiega Domenico - non solo per ricordarci di quanto fosse bella la nostra Paola ma perché oggi è stata ufficialmente inserita nel registro delle fondazioni la 'Fondazione Paola Marella'. Il nostro pensiero ora più che mai sarà rivolto alle persone che stanno vivendo questo cambiamento così importante nella propria vita e a chi li sta accompagnando sostenendoli. Stiamo costruendo la Fondazione passo dopo passo, con l'obiettivo - conclude Domenico - di diventare presto un punto di riferimento per chi ne ha bisogno".



