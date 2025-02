False accuse a centro ippico, a processo Nicole Berlusconi

Nicole Berlusconi, figlia di Paolo e nipote dell'ex premier Silvio, è stata rinviata a giudizio a Bergamo con le accuse di calunnia, diffamazione aggravata, violazione di domicilio e interferenze nella vita privata per quanto aveva denunciato sul centro ippico Ca' del Pianone di Mapello nel 2023.

Lo riportano il Corriere della Sera, il Giorno e l'Eco di Bergamo. Il gip Stefano Storto ha infatti accolto le richieste del pm Giancarlo Mancusi. Secondo l'accusa, Nicole Berlusconi, che ha fondato la onlus Progetto Islander a difesa degli animali e in particolare i cavalli, insieme ad un'altra persona è entrata nel centro, scattando fotografie e non se ne è andata neanche quando la presidente di Ca' del Pianone le ha chiesto di allontanarsi. Con l'associazione ha poi presentato una denuncia alla Procura e inviato un esposto al Tribunale federale della Fise (la Federazione italiana sport equestri, ) accusando "falsamente" la presidente "sapendola innocente, del delitto di maltrattamento di animali, al solo scopo di impedirle la regolare conduzione del centro ippico". In base alla sua denuncia, fu aperta un'inchiesta, che non evidenziò reati penali, e si chiuse con l'archiviazione. Ad essere contestati sono anche i commenti e le foto pubblicate sui social.

L'avvocato di Nicole Berlusconi Michela Masoero, ha spiegato all'Eco che la sua cliente "è tranquilla", aggiungendo: "ci difenderemo nel merito". L'udienza è fissata per il 12 giugno.





