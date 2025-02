Diesel trasforma Allianz Cloud di Milano in un enorme graffito

Diesel per il suo show alla Milano Fashion Week ha trasformato l'Allianz Cloud, un palasport da oltre 5000 spettatori, in quella che per il brand è la più grande installazione di graffiti mai realizzata, con oltre tre chilometri di tessuto graffitato da un collettivo globale di street art composto da circa 7.000 artisti dilettanti ed esperti di graffiti.

"Adoro che migliaia di persone nel mondo abbiano lavorato insieme per creare la scenografia. Abbiamo dato al collettivo globale di street art totale libertà creativa, ognuno si è espresso a modo suo, in un progetto che ha richiesto mesi per essere realizzato. Questa è la vera democrazia di Diesel", afferma Glenn Martens, direttore creativo di Diesel.



