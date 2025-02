Criminalità giovanile, a Milano 27 arresti e 25 denunce

A Milano e provincia un'operazione nazionale della Polizia di Stato coordinata dallo Sco contro i fenomeni di criminalità giovanile ha portato a 27 arresti e 25 indagati in stato di libertà per reati che ricomprendono la detenzione di armi da taglio, di armi da fuoco e di stupefacenti, rapine, furti, utilizzo abusivo di carte di credito, resistenza e violazione delle norme in materia di immigrazione.

L'operazione, del tipo di quelle ad alto impatto, ha mobilitato gli uffici di pg della Polizia su tutto il territorio Milanese e nell'hinterland, che in tre giorni hanno controllato 1.889 persone, quasi tutti ragazzi, e 190 veicoli. Gli arresti e le denunce sono stati eseguiti quindi quasi sempre in flagranza.

Sono stati sequestrati un fucile a canne mozze modificato, due pistole funzionanti, una pistola scacciacani, munizioni di vario genere, taglierini e coltelli, 965 grammi di cocaina, 7.362 grammi di cannabinoidi, 483 grammi di sostanza da taglio, 2,40 grammi droghe sintetiche, 1,80 grammi shaboo, 8,42 grammi di ecstasy, 4,27 grammi di Mdpv e 50.765 euro.

"L'attività a Milano - ha riferito la Questura del capoluogo lombardo - è stata eseguita dagli agenti della Squadra mobile, in collaborazione con i poliziotti del Compartimento della Polizia ferroviaria per la Lombardia, del Reparto Prevenzione crimine per la Lombardia e dei Commissariati milanesi, nelle aree del centro cittadino (Porta Garibaldi, Gae Aulenti, Duomo, Navigli, Buenos Aires, Porta Venezia, City Life, Stazione Centrale) e della periferia (Greco Turro, Niguarda, San Siro, Bonola, Porta Romana, Ticinese, Porta Genova, Lambrate) dove si sono registrati un alto numero di episodi criminosi legatial fenomeno delle gang di strada. L'attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati è stata eseguita anche in alcuni comuni di provincia quali Cinisello Balsamo, Rho, Legnano, Rozzano e Novate Milanese".



