A Milano in mostra l'Art Déco il 'trionfo della modernità'

È un percorso durato circa dieci anni, dal 1920 al 1930, quello dell'Art Déco ma ha rivoluzionato i canoni estetici non solo nell'arte anche nella moda, nel cinema, nell'architettura decretando l'ingresso nella modernità.

A Palazzo Reale di Milano lo si può ripercorrere grazie alla mostra 'Art Déco. Il trionfo della modernità', in programma da domani e fino al 29 giugno. Il progetto è promosso dal Comune di Milano e 24 ORE Cultura-Gruppo 24 ORE, e vede come istituzione partner Fondazione Museo Archivio Richard Ginori della manifattura di Doccia. Nel 2025 si celebra il centenario di uno dei più noti eventi espositivi del Novecento: l'Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes, aperta a Parigi nel 1925.

Un evento che codificò non solo un nuovo gusto estetico internazionale, diffusosi rapidamente in Europa nel primo dopoguerra, appunto lo 'Stile 1925' o 'Art Déco', ma che decretò universalmente il successo delle arti decorative italiane.

"Questa mostra è una specie di cavalcata veloce e molto affascinante in questi dieci anni - ha spiegato il curatore della mostra Valerio Terraroli -, perché gli oggetti sono molto diversi ci sono vetri soffiati, ceramiche, oreficerie, porcellane, quadri, sculture, arredi. È un'esposizione che tenta di raccontare in modo affascinante e semplice un percorso complicato, che durò non più di dieci anni e forse anche meno.

Si tratta di un fenomeno molto breve ma che è stato pervasivo nella società".

Sono circa 250 le opere in mostra, dai vetri alle porcellane alle maioliche ai centro tavola, dalle opere d'arte come dipinti, sculture, oggetti d'arredo, tessuti fino ad abiti haute couture, accessori, alta oreficeria.

In dieci anni di 'sogno' tutto europeo di 'Art Déco' si innestano anche creazioni italiane a cui la mostra sceglie di dedicare particolare attenzione. Nelle sale si susseguono ad esempio le invenzioni per la Richard- Ginori di Gio Ponti.





