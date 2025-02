A Milano il ricordo di Federico, ucciso dal padre a 8 anni

A 16 anni dalla sua morte Milano ricorda con un convegno Federico Barakat, il bimbo di 8 anni che nel 2009 venne ucciso dal padre, che poi si suicidò, durante un colloquio protetto nella sede dei Servizi sociali di San Donato Milanese.

All'evento promosso dall'associazione Federico nel cuore è stato svelato come sarebbe il suo volto a 25 anni se fosse ancora in vita. La foto è una elaborazione dei Carabinieri dei Ris e rappresenta, come spiegato, "un simbolo di un futuro negato dall'egoismo di un genitore che ha utilizzato il proprio bambino come strumento di vendetta sulla ex compagna".

"Questo convegno l'ho voluto fortemente per ricordare tutte le vittime di figlicidio che in Italia sono tantissime - ha spiegato Antonella Penati, mamma di Federico e presidente dell'associazione che lo ricorda -, dal 2000 ad oggi sono circa 150 i bambini uccisi per mano di un genitore".

"Penso che per difendere i bambini non ci sono solo le forze dell'ordine, ma ci sono i cittadini, i genitori, la famiglia e la scuola - ha aggiunto -, ed è questo il senso di questo convegno cioè educare le persone a risolvere i conflitti non con la violenza, ma con il dialogo, l'educazione e il rispetto reciproco, valori che purtroppo attualmente sono messi in discussione". Al convegno anche l'ex presidente della Camera Roberto Fico, che ha evidenziato come "viviamo in una cultura ancora intrisa di maschilismo dove l'uomo si sente ancora superiore alla donna. E non c'è ancora una vera parità nella nostra società, su questo abbiamo fallito".



