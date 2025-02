Tajani, sostegno del governo a imprese della moda è priorità

Le manifestazioni dedicate all'accessorio moda chiudono oggi con un bilancio di 40.449 visitatori professionali, il 45% stranieri, nei padiglioni di Fiera Milano Rho, dove in questi giorni hanno presentato le novità gli espositori di Micam Milano, Mipel, TheOne Milano e Milano Fashion&Jewels.

Risultati ritenuti soddisfacenti quindi dagli operatori delle rassegne fieristiche, alle quali in questi giorni è arrivata una lettera di saluto di Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri. Tajani ha scritto, secondo quanto reso noto, che "la moda, nel suo insieme, è un settore chiave per lo sviluppo economico e occupazionale dell'Italia, grazie al contributo delle eccellenze del Made in Italy, rappresentate sia dai grandi gruppi che dalle piccole e medie imprese e dagli artigiani, che uniscono innovazione, tecnologia e tradizione". Il vicepresidente ha inoltre confermato che "il Governo considera il sostegno alle imprese una priorità e promuove iniziative come le Giornate della moda in Paesi strategici".

In un quadro economico complesso, sia per il mercato interno sia per quello internazionale, i quattro appuntamenti hanno presentato le proposte di 1.758 marchi, di cui il 46% proveniente da 51 Paesi diversi, 'dimostrando la forza dello strumento fieristico nel creare occasioni concrete di business, che la sinergica contemporaneità delle manifestazioni ha ulteriormente potenziato'. I vistatori esteri sono arrivati da 127 paesi, tra cui Giappone, Cina, Francia, Spagna, Germania, Grecia e Turchia. La staffetta con la filiera del settore prosegue con la prima giornata di Lineapelle, che chiude il 27. Ma Milano continua ad essere il centro della moda con la fashion week da oggi a lunedì 3 marzo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA