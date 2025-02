K-way festeggia 60 anni con mostra e sfilata

(di Gioia Giudici) K-way festeggia i suoi primi 60 anni con una sfilata e una mostra al museo della Permanente durante la Milano Fashion Week. Un omaggio alle radici del brand e alla sua icona intramontabile: la giacca antipioggia che oggi tutti chiamiamo K-way, proprio come tanti altri oggetti di uso quotidiano, dai cappelli che sono i Borsalino ai lecca lecca noti come Chupa Chups. Marchi come K-way, talmente diffusi da imporre il loro nome nell'immaginario collettivo, protagonisti di questa esposizione itinerante dal titolo 'In Y/Our Life - the hidden side of everyday things' che, dopo Milano, toccherà Londra, Seoul e Parigi.

Accanto alle icone di archivio, artisti come Patricia Urquiola e Olimpia Zagnoli sono stati coinvolti nella reinterpretazione di questi classici del quotidiano. "Volevamo mettere insieme marchi che, pur operando in ambiti diversi, - spiega Lorenzo Boglione, vicepresidente del gruppo BasicNet, che ha acquisito K-Way nel 2004 - hanno tutti un impatto significativo sulle nostre vite quotidiane, creando una contaminazione interessante tra prodotti che sono parte della nostra cultura e della nostra routine".

Tra gli artisti coinvolti nella mostra anche Agostino Iacurci, che per la sfilata di stasera ha trasformato gli spazi della Permanente in un universo poetico che richiama gli elementi distintivi di K-Way, acqua e vento. E la collezione non poteva che essere un omaggio al capo da cui è iniziato tutto, Le Vrai, la giacca antipioggia che dal 1965 ha accompagnato generazioni intere. Da questo capo iconico, nascono i nuovi capispalla a guscio dalle linee pulite, anche a mantella e deriva l'iconica zip tricolore, che diventa il fil rouge dell'autunno-inverno 2025. Accompagnano la proposta gonne in lana e nylon, pantaloni cargo dal taglio elegante e abiti in scuba, oltre a una capsule di borse in pvc firmata in collaborazione con Cahu.

La mostra, aperta gratuitamente al pubblico, "sarà un'esperienza - anticipa Boglione - arricchita da una settimana di eventi, workshop, interviste e attività coinvolgenti, anche con la partecipazione delle scuole e della città di Milano, che ci ha concesso il patrocinio".



