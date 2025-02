Il cibo come alleato anche nella lotta contro il cancro

L'alimentazione gioca un ruolo cruciale per chi affronta una malattia come il cancro: non solo può contribuire a migliorare la risposta alle terapie e a ridurre gli effetti collaterali ma è anche un elemento di conforto. Sono queste le premesse alla base di 'Il cibo come alleato' un volume di 22 ricette pensate per affrontare al meglio le terapie oncologiche, sviluppato e realizzato dalle Aziende sanitarie di Parma e della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia con il supporto del centro culinario d'avanguardia di Barilla dedicato alla cultura del cibo in Italia.

Le ricette sono divise in quattro capitoli che corrispondono ai principali effetti collaterali delle cure: anoressia, nausea e vomito, mucosite e alterazione del gusto. I piatti si distinguono per la loro semplicità di esecuzione senza rinunciare al piacere del gusto e della convivialità, due elementi cardine per 'Academia Barilla', che dal 2004 si impegna a promuovere un'alimentazione equilibrata e uno stile di vita sano.

"Abbiamo lavorato per creare ricette buone e facilmente adattabili alle esigenze dei pazienti, mantenendo qualità e gusto" - ha dichiarato lo chef di 'Academia Barilla' Marcello Zaccaria - . Lavorare sul libro è stato un viaggio che ha unito la passione per la cucina alla responsabilità di offrire un supporto concreto a chi affronta un percorso di cura oncologica".

'Il cibo come alleato' non vuole essere solo un libro di ricette nelle intenzioni di chi lo ha promosso ma un manifesto che promuove il diritto a un'alimentazione consapevole e di qualità anche nei momenti più difficili della vita.

Il libro è distribuito gratuitamente presso l'Oncologia del Policlinico San Matteo e l'Oncologia Medica di Parma e può essere consultato online.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA